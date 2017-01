Información General La UEPC amenaza con no comenzar las clases

25/01/2017 El titular de la UEPC dijo que si no se cumple la pauta del año pasado, no comienzan las clases. El titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, Juan Monserrat, indicó que si la Provincia no cumple con la pauta de 2015 y 2016, no comenzarán las clases. “El Gobierno aplica una vara diferente para los trabajadores en relación a los precios que autoriza el Estado en los servicios de energía eléctrica, agua y peajes”, indicó.